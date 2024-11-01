Libros y cuentos para niños pequeños

En mi colegio hay una iniciativa estupenda, seguro que también se lleva a cabo en muchos otros colegios, si no lo hacen, deberían.

Hacemos un sistema de intercambio de libros, cada niño lleva a clase un cuento o libro para compartir, cada fin de semana se llevan a casa uno diferente que va rotando hasta que se completa el círculo. Son unos pequeños deberes donde padres e hijos leen juntos el cuento de otro niño y luego hace un dibujo sobre lo que le ha gustado de la historia.

Es uno de mis momentos favoritos que mi hija de 5 años se toma muy muy en serio. Primero porque son sus primeros "deberes", segundo porque el cuento es de un compañero y se toma su defensa y cuidado como algo muy personal y tercero porque es un rato que muy bonito que puede pasar abrazada a papa mientras leemos juntos. No es que no leamos en otras ocasiones, es que esto es su responsabilidad y le da un peso y una entidad que no tienen otros momentos de ocio.

Ya estoy divagando...

Este año nuestras queridas profesoras han mandado un listado de recomendaciones y me parece algo fantástico. Han intentado poner cuentos variados, con distintos tipos de letras, temáticas y valores, etc.

Así que he decidido compartirlo, puede ser útil si se te han acabado las ideas sobre que regalar a un niño en navidad, o si quieres leerlos con tus hijos, al final una recomendación por parte de un grupo de docentes, que son madres y se pasan el día rodeadas de más de un centenar de fieras de 3 a 5 años, para mi tiene toda la autoridad y merece además toda mi admiración y mis respetos.

Aquí tenéis el listado:

El club de los libros chiflados 4, Viajando a través de los libros

Cinco ovejitas y Azul, El Barco de vapor, SM.

¡Voy a a comedte!, Kókinos.

Un dinosaurio despistado, Susaeta (Aprendo a leer con Susaeta).

Narval. Unicornio marino, Editorial Juventud.

Rob &Ot: un amigo especial, Combel.

Ñac ñac el monstruo comelibros, Cubilete.

Pájaro amarillo, Apila ediciones.

Monstruo rosa, Apila ediciones.

En este cuento no hay ningún lobo feroz, Editorial Picarona.

Marcelina en la cocina, Miau.

Daniela pirata, Nube Ocho.

Fergal echa humo. Editorial Picarona.

Guay, Apila ediciones.

Cuentos de hadas, SM.

Una casa para el unicornio, Edelvives.

Te como a besos, Nube Ocho.

El punto, Ediciones Serres.

Así es mi corazón, Cubilete.

El caballero que no quería luchar, Ediciones Maeva.

Te quiero casi siempre, Timun Mas.

El libro inquieto, Kókinos.

Palabras con corazón, Cubilete.

El momento perfecto, ed. La fragatina.

Ups, se me escapó un miedo. Editorial sueños de papel.

