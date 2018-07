Una versión de LibreOffice, la suite ofimática gratuita y de código abierto, ha aparecido en la tienda oficial de aplicaciones para Windows 10, Microsoft Store. La aplicación es compatible con las “universales de Windows” (UWP), pero no ha sido publicada por la organización The Document Foundation que lleva su desarrollo, sino por un tercero que cobra 2,99 dólares por ella. The Document Foundation nunca ha cobrado por la suite.