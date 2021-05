Muchos proveedores de servicios de Internet en toda Europa no cumplen con la normativa, imponiendo sus propios enrutadores a los consumidores en una clara contradicción con el principio de Neutralidad de la Red. ¿Por qué es importante la Libertad del Enrutador? Veámoslo así: todo tu tráfico de Internet, encriptación, copias de seguridad, comunicación, compras, escritos, interacción comercial, etc. se transfieren a través de tu enrutador. Si tu enrutador no es libre, tu libertad digital puede verse comprometida.