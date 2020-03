Let’s Encrypt comenzará a revocar certificados de sitios web

et’s Encrypt es un servicio gratuito utilizado para certificar la autenticidad de los sitios web y cifrar la comunicación entre estos y los usuarios. Se trata de un requisito imprescindible ya que en caso de no tenerlo, se muestra un aviso de "Sitio no seguro" y se pierde posicionamiento en los buscadores. Un bug en el software utilizado para verificar la autenticidad de los sitios no funcionaba como correspondía. Es por eso que se decidió revocar un 2,6% de los mil millones de los emitidos.