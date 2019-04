Los lenguajes de programación más populares: C++ expulsa a Python de los tres primeros puestos [ENG]

C++ ha eliminado al favorito del aprendizaje automático de los 3 primeros puestos en el índice TIOBE de los lenguajes de programación más populares. C++, que tras años de ocupar el tercer lugar en el índice, en septiembre del año pasado fue empujado a la 4a posición por Python. El primer y segundo lugar en la lista permanecen sin cambios, con Java en el primer puesto y C en el número dos. El índice TIOBE estima la popularidad de los lenguajes en todo el mundo según los resultados de los principales buscadores.