Ladrones pero honrados...

Hay un dicho popular que dice: "Quien no roba, es porque no puede", y cuando busco en el pasado cómo eramos, de qué manera nos desplazábamos y nos relacionábamos, me encuentro con perlas como ésta en la obra de Teófilo Gautier, “Viaje por España”. Agudo observador que recorrió nuestras tierras hace dos siglos y nos dejó descripciones tan interesantes y costumbristas como la siguiente.