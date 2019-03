Ladino, el español de los judíos expulsados en 1492

La religión judía se divide en varias comunidades de las que una de las más importantes es la sefardita, cuyo origen está en los judíos expulsados de España (Sefarad) en el siglo XV. Algunos sefarditas han mantenido el idioma castellano de la época escribiéndolo con grafía hebrea, mientras que otros comunidades aún mantienen la grafía latina e incluso se publican revistas y periódicos en este idioma conocido como Ladino.

Digamos que el Ladino, a partir de la expulsión de los judíos de España se ha visto totalmente al margen de los dictados de la Real Academia de la Lengua.

Tradicionalmente en occidente los otomanos fueron considerados como bárbaros enemigos. La caída de Constantinopla, capital del Imperio Bizantizo o, lo que es lo mismo, el Imperio Romano de Oriente, que es el Imperio romano que sobrevivío 1000 años a la caída de Roma, supuso el fin de una era, aunque bajo los otomanos convivieron varias religiones, de una forma similar a la que tenemos el concepto del Toledo medieval. Por ejemplo la iglesia cristiana en origen tenía una jerarquía con varias "cabezas". Estaba la de Alejandría, la de Roma, etc. y también la de Constantinopla. Por tradición el "papa" de Constantinopla era el "Primus inter pares", es decir , que todos eran iguales aunque el de Constantinopla tenía un "plus" simbólico". Resumiendo mucho, en el año 1054 se produjo el cisma al no reconocer el patriarca de Roma al de Constantinopla como "primus inter pares", y desde entonces hay un Papa Católico, que es del de Roma, y hay varios (14) patriarcas ortodoxos, que siguen reconociendo al patriarca de Constantinopla (Hoy Estambul) como "ecuménico". Ecuménico quiere decir que une a todos los cristianos, y de hecho se han hecho varios encuentros ecuménicos con la idea de volver a unir ortodoxos y católicos.

En realidad las iglesias ortodoxas han convivido relativamente bien en el entorno musulmán. Las cruzadas, por ejemplo, fueron católicas, y no sólo las iglesias cristianas, sino también otras fes como la judía. Quien haya visto la película o leído el libro de El Médico sabrá que en las madrazas se admitían a judíos y zoroatristas. Por supuesto la historia es ficción, pero el dato es cierto.

Pues bien en Estambul - antes Constantinopla - pervive una de estas comunidades que a través de los siglos ha conservado nuestro idioma en su forma primitiva, publicando en un idioma que nos puede resultar a la vez cercano y curioso. Es gente que añora la tierra que les expulsó.