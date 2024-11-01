·
Lacrimosa, del réquiem de Zbigniew Preisner
#1
Feindesland
*
Probablemente la mejor pieza que he escuchado de un requiem moderno.
Son tres minutos: intentad escucharla entera.
0
K
19
#2
guillersk
La descubrí en la película "El árbol de la vida" un temazo
0
K
9
