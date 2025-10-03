·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
La Pim Pam Pum
8
meneos
222 clics
enviado
____
2 comentarios
COMENTARIOS DESTACADOS
#1
: «El día que se vaya, solo le deseo que tanta fruta lleve, como paz deja.»
fareway
2025-10-03 17:13:20
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
fareway
El día que se vaya, solo le deseo que tanta fruta lleve, como paz deja.
2
K
34
#2
obmultimedia
Los memes en la seccion de NOTAS.
0
K
11
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente