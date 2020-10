La caída de Madrid

En busca de un título apropiado para este artículo, he dado en preguntarme qué se hizo de todos aquellos cómicos desprejuiciados, los mismos que decían que el humor no tenía límites y que si no te reías de sus chistes de gangosos y maricas eras un “ofendidito”. ¿Os han hecho un ERTE mental durante la pandemia, chicos? ¿Dónde está vuestro humor negro ahora? Puesto que uno, en efecto, sí cree que exista el mal gusto hasta en materia de risas y chascarrillos, me he abstenido de titular este texto “De Madrid al cielo”.