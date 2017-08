Know nothing, el partido xenófobo y anticatólico de los primeros nacionalistas estadounidenses

La historia de la humanidad está cuajada de movimientos nacionalistas y xenófobos, pero hoy quiero fijarme en el movimiento de los Know nothing, uno de los primeros partidos políticos nacionalistas estadounidenses surgido a mediados del siglo XIX.

Poneos en situación: en aquellos años EEUU es un país con menos de un siglo de historia, poblado sobre todo por personas blancas, anglosajonas y protestantes. Estas personas ya se consideran nativas (aunque en realidad todas fueran inmigrantes europeas y no llevaban en el continente más que unas décadas) y formaban una sociedad homogénea de unos veinticinco millones de almas que se habían independizado de la Corona Británica y se estaban organizando aún.

Entre 1831 y 1840 vieron arribar a sus costas más o menos medio millón de europeos, y el número se disparó a partir de la gran hambruna que sufrió Irlanda en 1845. Por lo tanto, cerca de la mitad de nuevos habitantes que llegaron a Estados Unidos eran católicos, sobre todo irlandeses pero también alemanes. Eran personas pobres en busca de un futuro. No estaban formadas y como venían de pasarlas canutas en el Viejo Mundo, al llegar a América no le hacían ascos a ningún trabajo, por bajo que fuera su sueldo.

El sentimiento de rechazo ante estos nuevos americanos dio lugar a una corriente política de los llamados “nativos americanos” o “nativistas”, que creían que había una conspiración católica para quitarles la libertad de culto y otras libertades civiles que habían logrado durante la independencia. Esto dio lugar a que en 1835 se fundara en Nueva York la Asociación Democrática de los Nativos Americanos que tuvo bastante éxito electoral al menos al principio.

Las ideas de los nativistas se expandieron por otras ciudades como Boston o Filadelfia donde en 1844 dos “motines nativistas” culminaron con más de veinte muertos y dos iglesias católicas destruidas. Los argumentos eran que los católicos que arribaban a sus costas venían comandados por los obispos que controlarían a muchos votantes. Además aceptaban trabajos poco cualificados a cambio de salarios muy bajos y provocaban una bajada en las retribuciones laborales (lo cual les venía muy bien a los patrones y no tanto a los obreros).

Según los know nothing, el Papa Pío IX había colaborado para que la revolución liberal de 1848 fracasara y que quería hacer lo mismo con la independencia de EEUU. De hecho, un clérigo de Boston describió al catolicismo como “el aliado de la tiranía, el oponente de la prosperidad material, el enemigo del ahorro, del ferrocarril y de la escuela”.

Los que no sabían nada

Este sentimiento nacionalista desembocó también en sociedades secretas que querían expulsar a los católicos de EEUU. Cuando algún extraño les preguntaba sobre las ideas nativistas su respuesta solía ser “I know nothing”, o sea “no sé nada”, lo que dio lugar a que les llamaran específicamente así: los “know nothing”.

La ideología de estas personas era populista, antielitista y conspiranoica, y les gustaba acusar a los ricos de favorecer la inmigración para conseguir mano de obra barata. Además indicaban que estos inmigrantes católicos delinquían más que los nativos americanos (recordemos que estos usan “nativos” como sinónimo del señor blanquito que llegó de Holanda a lo mejor hacía 50 años) y que la llegada de estas personas era un caballo de Troya del Papa para destruir Estados Unidos.

Sus exigencias incluían exigir veinticinco años de residencia en EEUU para pedir la ciudadanía y que los cargos públicos se reservaran solo para los nativos de ese país (cosa que aún sucede para el presidente de los Estados Unidos). Se organizaron en la Order of the Star Spangled Banner, que era una organización semi secreta en la que juraban defender la nación frente al contubernio católico.

1855 fue su año de máximo poder, ya que consiguieron el gobierno de siete estados y tenían en sus manos ciudades como Filadelfia, Boston o Chicago. Entre el Congreso y el Senado reunían a casi cincuenta representantes, pero también tuvieron un declive rápido.

El declive de los know nothing

Las elecciones presidenciales de 1856, que ganó el demócrata James Buchanan, fueron el comienzo del fin de los know nothing, debido a que el debate en las calles pasó a ser acerca de la esclavitud y menos acerca de la inmigración. El candidato del partido nativista, Millard Fillmore, quedó tercero en las urnas debido a que, como no estaba muy convencido del discurso, no convenció a mucha gente.

Otra de las causas del declive de los know nothing fue que uno de sus hombres fuertes, Nathaniel Banks, cambió su partido político por los republicanos anti esclavistas y se llevó a dos tercios de los nativistas con él. Es cierto que siguieron existiendo pero fueron un fenómeno cada vez más residual.

El mayor problema que tuvieron los nativistas era que hasta ese momento se definían solamente con su postura sobre un tema (la inmigración) y que al plantearse una realidad con múltiples facetas (la esclavitud sobre todas las demás) no fueron capaces de ponerse de acuerdo y se disgregaron en pequeñas facciones o se unieron a movimientos más definidos. De hecho, acabaron definiéndose en función de sus posiciones acerca de la esclavitud. Los pro-esclavitud se unieron al partido Demócrata mientras que los anti se integraron en las filas de los Republicanos.

El final de la hambruna irlandesa, en 1849 también influyó en el descenso de la inmigración, que ya no se veía como un problema tan acuciante por parte de la sociedad.

El legado de los know nothing

Los know nothing fueron un precursor para algunos movimientos xenófobos en EEUU. De hecho son un claro precedente en algunas facetas del Ku Klux Klan, y en los últimos años del XIX los demócratas llamaban así a los republicanos para ganarse los votos de los alemanes.

En las últimas elecciones americanas este término se le aplicó a Donald Trump en algunas ocasiones, sobre todo para referirse a su política de inmigración. A mí me parece todo un acierto porque no solo le están llamando intolerante con los extranjeros sino también ignorante. ¿No os parece un hallazgo maravilloso el término?

Más información en la Enciclopedia Británica, Smithsonian.

La foto la he sacado de la Wikipedia.