King's Bounty, el precursor de Heroes of Might and Magic

King's Bounty es un videojuego de estrategia desarrollado por Jon Van Caneghem para la compañía New World Computing, publicado en 1990 originalmente para PC (MS-DOS). Con una ambientación de fantasía medieval, y un estilo de juego de estrategia por turnos con elementos de Rol, King's Bounty dejó un considerable legado tras su lanzamiento, ya que fue el precursor del popular "Heroes of Might and Magic" (1995), el mítico videojuego creado también por la compañía New World Computing y que sería el primero de una fructífera y exitosa saga.