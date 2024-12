JUPOL recurre a la Federación de Kárate para la formación de policías en vez de a Desokupa

Sobre este tipo de alianzas, JUPOL advierte de que supone “un grave perjuicio para los policías nacionales que recibirán una formación no homologada y no baremable, que estamos seguros no cubrirá las necesidades reales en autoprotección policial que tenemos actualmente los policías nacionales, donde cada vez son más habituales las agresiones que sufrimos en el desempeño de nuestro trabajo”.