La Junta Electoral excluye a Puigdemont, Comín y Ponsatí de la lista para las elecciones europeas

Ha comunicado a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí que les excluye como candidatos de la lista de Junts per Catalunya al Parlamento EuropeoLo hace después de que Ciudadanos y PP interpusiese un recurso contra su designación como candidatosEl PP consideraba que no están en "uso de sus derechos políticos" porque no podrán ejercer el cargo.