Una jueza estadounidense duda de la seguridad de los asaltantes de la embajada nocoreana si son extraditados a España

La jueza, que ha cursado la orden de detención de un atacante a la embajada de Corea del Norte en Madrid, explica que su integridad física no estaría garantizada en España. En cualquier caso, el auto insiste que el asalto no es tan grave porque se produjo en la embajada de una dictadura comunista. Pero para la Audiencia Nacional, no es excusa. Les acusan de seis delitos graves, por lo que pide que se les detenga y se les extradite a España cuanto antes.