El juez no se cree la versión de la policía y absuelve a los acusados del 2F en Valladolid

Esta mañana ha tenido lugar el juicio contra los manifestantes agredidos el 2 de febrero de 2014 durante la convención nacional del Partido Popular en Valladolid, acusados de lesiones y atentado a la autoridad, según la versión policial. El juez, dictando sentencia 'in voce' al final de la vista, no se cree la versión de la Policía, asegurando que “responde muy poco a lo ocurrido” según los vídeos exhibidos al comienzo del juicio donde “se ve a agentes de la policía dando patadas” a los manifestantes y no al revés.