Muchas veces no tenemos mucho espacio en nuestro teléfono Android para descargar un nuevo juego, y es que aunque ahora tenemos disponibilidad de tarjetas SD de hasta 128 GB de memoria, las aplicaciones que instalamos ocupan más y más espacio cada vez. Si queremos tener un nuevo juego en nuestro teléfono y no tenemos el espacio suficiente, y aunado a esto no queremos borrar ninguno de nuestras aplicaciones o datos, tenemos la posibilidad de instalar Juegos que ocupan poco espacio para Android.