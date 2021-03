Juegos en modo texto: Zork (1977) [ENG]

Zork es más recordado hoy en día por su orgullo que por su jugabilidad real. El académico Nick Montfort alaba sus innovaciones, pero lo califica como "un esfuerzo muy temprano y tosco" que "no es una obra maestra según los estándares actuales". Un crítico del siglo XXI señala que "no quiere nada más que verte fracasar, y no se preocupa demasiado por lo bien que te lo puedas pasar". La construcción del mundo del juego era un poco desordenada, ya que ponía robots junto a espadas élficas, rompecabezas de Alicia en el País de las Maravillas [...]