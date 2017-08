Juan López Fernández (JAN): "Si Superlópez no crece con la película, tendré que dejarlo".

En 44 años no le ha salido ni una arruga. Superlópez, uno de los personajes más carismáticos del cómic español, creado en 1973 por el leonés Jan (Juan López Fernández), volará muy pronto por las salas de cine de la mano del realizador Rafael Caldera. El actor Dani Rovira se ha metido ya en la piel de este antihéroe. Su creador no quiere mojarse sobre la elección del protagonista de Ocho apellidos vascos para un personaje que, físicamente, se parece más a Javier Gutiérrez (el Satur de Águila Roja). Lo que tiene claro es que si no aumentan las ve