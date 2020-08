Juan Carlos I: "Yo accedí al trono porque lo quiso Franco"

El propio Don Juan Carlos, rey, lo corrobora. El 3 de enero de 1993, por ITV británica, y el 17, por TVE, declara que accedió al trono porque ese era el deseo del pueblo español y porque lo quiso Franco. Y añadió literalmente: Nunca permito que hablen mal de Franco en mi presencia porque uno tiene que aceptar de donde viene y fue ese hombre quien me puso en el trono. (Nobody to speak anything unffair about Franco to me. Because one has to accept from where one comes and I was put as king by this man)