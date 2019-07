El joven Premio Nacional de Juventud de Ciencia, a las puertas del paro

A pesar de este importante reconocimiento, no está garantizado el futuro laboral de este joven cordobés, que acaba contrato este año y no tiene claro si le renovarán. Un claro ejemplo de la crisis que atraviesa el mundo de la investigación, sobre todo por falta de financiación. "No sé por dónde pasa mi futuro. Se me acaba mi contrato este año. Espero que con este premio, pueda seguir en investigación", comentó Gómez.