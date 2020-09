Una joven que incumplió la cuarentena tras la PCR: "Si no me la saltaba, me quedaba sin trabajo"

Laia pasó las primeras 36 horas en casa, siguiendo la cuarentena. "Justo coincidió que esos dos días no tenía que ir a trabajar, pero el tercero ya no pude quedarme en casa". La persona que sospechaba que podía estar infectada dio negativo, por lo que Laia asumió que ella tampoco estaría contagiada y se saltó la cuarentena. "No estoy orgullosa de lo que hice, pero si no me saltaba la cuarentena, me quedaba sin trabajo".