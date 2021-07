Un joven agricultor canario pide ayuda para no tirar 8.000 kilos de sandía  

Sergio Rodríguez Gutiérrez, que con tan solo 26 años ya está trabajando la tierra desde hace cinco años, en una renovación generacional vital para un oficio que necesita juventud como el comer. Su negocio, Frutas y Verduras Nito, es un pequeño comercio familiar de Tejina que no puede manejar cantidades muy grandes porque se estropea, ya que «la sandía no es como una calabaza, no aguanta tanto». Este joven agricultor lanzó un llamamiento a la población a través de un vídeo ante un problema que no es baladí, pues afecta a multitud de productores