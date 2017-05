Josep Pujol: Cometimos un "pequeño pecado" para tener un presidente "first class"

Josep Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol y Marta Ferrusola, ha afirmado que valió la pena que Cataluña tuviera durante 23 años un presidente de la Generalitat "first class", como a su juicio fue su padre.Pujol reconoció que la familia quería el dinero se mantuviera oculto porque "no podíamos explicar que los hijos del presidente tenían dinero en Andorra"."Si me preguntas qué prefieres, si 23 años de un presidente 'first class', de primera división,y el pequeño pecado que hemos tenido" o renunciar a este presidente, yo me quedo con la primera"