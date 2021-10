José Luis Garci: “Me hubiera gustado más ganar un Mundial de fútbol que ganar el Oscar”

José Luis Garci (Madrid, 77 años) se presenta como exdirector de cine a unas fans que lo paran por la calle. Entra en Rafa, restaurante de la calle Narváez de Madrid, su barrio. “Cuando me hice conocido me llamaban el chico de Narváez. Luego se hizo famoso Butragueño, que vivía aquí, y me quitó el título”, dice. Le acaban de poner dos implantes en la dentadura, así que pide blando: ensaladilla, zamburiñas y steak tartar. “Lo peor es esa inyección de la anestesia en las encías, es como en las películas de las nazis”.