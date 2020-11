Joaquín Abad: "Pedro Sánchez le debe a George Soros la presidencia del Gobierno"

Quizá lo más llamativo es la transversalidad ideológica de los perfiles recogidos: desde Ada Colau a Hermann Tertsch; de Josep Borrell a Esteban González-Pons; de Artur Mas a Javier Nart ¿Cómo se come esto? Porque Soros no tiene ideología y necesita peones en todos los partidos para llegar a su gobernanza. Igual que los poderosos, durante las guerras, venden armas a ambos bandos, porque de lo que se trata es de ganar dinero, la ideología no es excluyente para Soros.