más visitadas
5922
clics
Todo lo que está mal en el buscador de Google en una imagen [eng]
4726
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
3704
clics
Windows 10 iba a morir el mes que viene. Microsoft acaba de tirar un salvavidas a todos los que querían seguir usándolo
4127
clics
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid
3110
clics
El TSJ de Madrid confirma que Sergio Gregori no sufrió acoso laboral en Canal Red
más votadas
439
El extraño contrato que no aparece en el que Ayuso gastó 14.992 euros para traer a Madrid a ‘influencers’ y periodistas israelíes
395
China ridiculiza el negacionismo de Trump anunciando que multiplicará por 6 su potencia eólica y solar
320
Un profesor de Alcorcón se enfrenta a un expediente por llevar una camiseta del Club Deportivo Palestino
319
Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan
578
Cuando la familia de Rajoy tenía asistente y no era malversación
15
meneos
278
clics
Jesús Cintora aparece de un modo insólito en pantalla para protegerse de Vox en TVE
Jesús Cintora reaccionaba en 'Malas Lenguas' a las amenazas de un diputado de Vox de asaltar RTVE con lanzallamas para despedir a todos sus rostros.
|
etiquetas
:
vox
,
tve
,
cintora
,
lanzallamas
12
3
2
K
161
actualidad
3 comentarios
12
3
2
K
161
actualidad
#3
cocolisto
Es verdad que a los fascistas incluso les gusta que te enfrentes a ellos porque reafirman su estulticia en la confrontación.Pero que te rías de ellos ,eso sí que les deja desarmados y se vuelven rabiosos como perracos.
0
K
20
#1
Jakeukalane
Sólo por puntualizar, la mayor masacre de brujas se produjo en la Edad Moderna y en la zona alemana
0
K
10
#2
TripleXXX
El barbas parece que está farto de vara, también le vendrían bien unas pocas sagradas formas...
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
