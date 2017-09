James Dyson reta a “diseñar algo que resuelva un problema” y crean esto  

Hoy, el jurado del concurso internacional de ingeniería Dyson Awards 2017 ha anunciado los ganadores de cada país que competirán en la final mundial por escoger al mejor entre los mejores. El ganador Español del James Dyson Award 2017 es Let Timon Drive You. Es el proyecto diseñado por Juan Pablo Farré, estudiante de Ingeniería de Diseño Industrial en la Universidad de ELISAVA. El diseñador define su producto como la brújula del siglo XXI. Let Timon Drive You pretende cambiar la experiencia de de os usuarios durante sus traslados a pie