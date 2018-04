James Cameron espera que el público se canse pronto de Los Vengadores

El cineasta confiesa estar harto del "Universo Cinematográifco de Marvel" y quiere que empiecen a contarse otras historias nuevas en la ciencia ficción. "Espero que empecemos a notar pronto el cansancio del público hacia los Vengadores", ha asegurado. "No es que no me gusten las películas. Es sólo que, venga ya, hay otras historias que contar además de estos superhombres sin familia desafiando a la muerte durante dos horas y rompiendo ciudades enteras en el proceso".