Jahed, el primer joven musulmán en desafiar a su familia y casarse con otro hombre en Reino Unido

Sean Rogan, de 19 años y Jahed Choudhury, de 24 años han contraído matrimonio rompiendo las barreras culturales que les separaban. Choudhury se convierte así en un icono dentro de su religión al ser el primer musulmán en casarse con una persona de su mismo sexo en Reino Unido. El joven de 24 años aseguró durante la celebración que "se trata de mostrar a la gente que no me importa, mi familia no quiere venir en el día de mi boda porque simplemente no quieren verlo, es demasiado embarazoso para ellos".