Una investigación detecta 298 puntos de encuentro sexual en las Dunas de Maspalomas

El estudio "Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers, the «five S's" publicado en el Journal of Environmental Management concluye que el cancaneo (cruising), concepto que designa la práctica de encuentros sexuales anónimos en espacios públicos impacta en el espacio natural de las Dunas de Maspalomas. Los resultados muestran que 298 puntos ocupan una superficie de 5.763m2. Cuanto mayor es el sex spot, mayor el número de personas. Las actividades sexuales en los puntos sexuales impactan en las dunas y en 8 especies de plantas, tres endémicas.