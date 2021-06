Intercambios eléctricos: España parece estar condenada a importar y la demanda va en aumento

Me animo a realizar este pequeño y profano análisis con ánimo de intercambiar información y tener una visión más objetiva de todo esto del "intercambio eléctrico español".

En España la electricidad se mueve como una moneda de intercambio internacional y muestra de ello es el "saldo" positivo de importación/exportación eléctrica nacional de los últimos meses, estabilizado en unos 270 MWh.

FRANCIA Y MARRUECOS LOS ACTUALES BENEFICIARIOS DEL INTERCAMBIO ELÉCTRICO CON ESPAÑA

España tiene un enlace submarino de interconexión eléctrica con Marruecos. Por otro lado, hay 8 interconexiones con Francia. Portugal a su vez tiene 11 enlaces de interconexión.

Imagen: Rangos de capacidad de intercambio comercial (MW) durante el mes 6 de 2021. Previsión mensual .

Pero, ¿por qué compramos tanta electricidad a Marruecos si no cumple las normativas de emisiones CO2, etc? ¿Es tan barata? Eso parece:

Hemeroteca : España comienza a comprar electricidad a Marruecos justo cuando activa una central de CARBÓN de 1,4 GW

DE CARBÓN

No está en el sistema ETS europeo de derechos de emisiones de carbono y por tanto su producción térmica es mucho más barata que la española. No paga precio del CO2.

Para tener una visión más objetiva, tomemos los intercambios acumulados en el último año, para observar que tal acaba el balance y una vez más, se confirma la tendencia a comprar fuera: saldo importador de +125 MWh

Pero esta tendencia no es nueva. Ya en 2018 el sistema eléctrico español finalizó el mes de julio con un saldo importador que asciende a 1.888 gigavatios hora (GWh) en intercambios internacionales de energía eléctrica, el mayor registro mensual desde 1990.

¿Y este verano a qué niveles llegaremos? De la misma fuente, podemos extraer que:

2018: España tiene un ratio de interconexión inferior al 5%, lo cual se aleja de la recomendación de la Unión Europea de alcanzar un mínimo del 10% para el 2020.

Pues bien, estamos a mediados de 2021 y ¿cómo va ese mínimo del 10%? ¿se ha alcanzado? Ni de lejos, actualmente estamos en el 5,6% de interconexión.

Y lo más gracioso es que en 2018 apuntaban a un 30% para el 2030 y ahora, un 15%, se ajusta y tan tranquilos. Es por el Covid-19 y tal, claro... ¬¬

Así que seguimos en la misma dinámica: "todos los países del centro y el norte de Europa tienen mejores conexiones que España que les permite importar energía más barata".

Los nuevos proyectos pretenden elevar la capacidad de intercambio eléctrico entre España y Francia hasta los 8.000 mW en el año 2020: pero la realidad es que aún no ha comenzado, pero ya dependemos de la electricidad francesa, como así lo demostró el temporal Filomena a primeros de año.

No todo está "abandonado", hace un mes que se ha iniciado la tramitación del anteproyecto de la interconexión eléctrica con Francia por el Golfo de Vizcaya. Pero ya sabemos que "las cosas de Palacio, van despacio".

¿A qué empresas lo licitarán? ¿Qué presupuestos tendrán inicialmente y cual será el real de ejecución? ¿Qué plazos van a definirse? Quedan 9 años.... queda tiempo.

¿Y cómo lo contrarrestamos? ¿Con las subastas anuales? Parece ser:

El sistema eléctrico español percibirá 33 millones de euros como resultado de las subastas anuales de capacidad de intercambio de electricidad de las interconexiones con Francia y Portugal para 2021

Estas subastas anuales son una herramienta de gestión a largo plazo para la asignación de derechos de uso de capacidad para acceder a la interconexión y poder, de esta manera, intercambiar energía entre países vecinos.

España-Francia: 5,03 €/ MWh -VS.- Francia-España : 4,36 €/MWh

Claramente, las subastas predeterminan que vamos a comprarles más, pues es más barato traerla, también de Fracia, no solo en Marruecos y por eso, lo están haciendo las compañías españolas así, presupongo. Pero lo que está confirmado es que producimos una electricidad que vendemos más cara que la que compramos para consumir.

Entonces, esos precios pre-acordados ¿se pueden inflar luego para "compensarlo"?

El pasado 4 de junio, el mercado español y el portugués registraron precios elevados de hasta 83,6 euros/MWh

¿Así le compensamos lo poco que se predefinió en las subastas? 10 céntimos de euro:

España-Portugal: 0,1 €/MWhora -VS.- Portugal-España: 0,08€ /MWhora

¿Alguien da más?

La demanda nacional va en aumento:

¿Qué más se puede pedir?

Que la mirada de la diplomacia marroquí se centre en el llamado gasoducto del Magreb, que une las dos orillas del Mediterráneo, y se lancen gritos de que puede que no se renueve el contrato, cuando la realidad es otra:

Dependemos energéticamente también de esta importación y será cara de mantener.

Naturgy provisionó 80 millones de euros para evitar los perjuicios que pudiera causarle una negativa del país de Mohamed VI a renovar el acuerdo.

¡Anda! Qué buenas inversiones, ¡hay que subir la luz para seguir amortizando ese gaseoducto! (dramatización).

No hay que olvidar que el gas de Argelia es vital para suplir la generación eléctrica en esos momentos que no sopla el viento o no hay buen rendiemiento en las plantas solares; y sobre todo cuando se dan los dos supuestos anteriores a la vez:

Ni viento, ni Sol = GAS (Ciclo combinado)

Y es que ya lo decía en "El manual de la energía, 6.1: Formación de precios en el mercado mayorista diario de electricidad", de la que extraigo la siguiente tabla:

Tras analizar esta tabla, queda mucho más claro el trasforndo de las nuevas tarifas horarias eléctricas y que inevitablemente, habrá un Déficit de Capacidad de generación = compraremos electricidad de fuera para siempre.

Así que ¿a qué esperamos? Lo que debemos de exigir, bajo mi opinión, es:

¡MENOS GAS Y MENOS CARBÓN!

¡QUEREMOS UN 30% DE INTERCONEXIÓN!

¡SIN OLVIDARNOS DE LA AUTOGENERACIÓN!

Si hay algún dato erróneo o concepto relacionado equivocado,

por favor agradecería leerlo en comentarios para poder aplicar la correción oportuna.

¡Gracias!