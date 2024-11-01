La Inteligencia artificial y las adivinanzas

Además de para pasar el rato y echarnos unas risas, el sub de dicciopirata sirve también para probar hsta qué punto las inteligencias artificiales se manejan en el pensamiento lateral.

Hace poco propuse una más de estas deficiniciones chorras. La conclusión, como siempre hasta ahora, es que las tres principales IAs que he probado, no se acercan ni de lejos a la respuesta. Creo que la que más afina es Deep Seek, y ya he probado con alguna más de las deficiniciones de Dicciopirata, aunque no con todas.

La segunda podría ser Gemini, y la tercera, ChatGpt, que parece perdidísima. Son capaces de vincular ideas y metáforas, pero sus procesos ls acaban despeñando muy lejos de la solución.

Si a alguien le apetece probar con otros modelos, como Claude o Perplexity, podemos echarnos unas risas con la prueba. La myoría de las definiciones son tontísimas y ya viene su respuesta en los comentarios.

Como digo, hasta ahora las IA han resuelto un 0% de este tipo de acertijos.