Intel: "Rust es el futuro de la programación de sistemas, C es el nuevo ensamblador" [ENG]

la Open Source Technology Summit (OSTS) 2019, Josh Triplett, un ingeniero principal de Intel, dio una idea de lo que Intel está contribuyendo a que el lenguaje más querido, Rust, alcance la plena paridad con C. En su charla titulada Intel y Rust: el futuro de la programación de sistemas, también habló sobre la historia de la programación de sistemas, cómo C se convirtió en el lenguaje de programación de sistemas "predeterminado", qué características de Rust le confieren una ventaja sobre C, y mucho más.