Instalación de un kit de sonido en un Tesla Model 3 para simular los coches de combustión

En el mundo de la automoción hay muchos que no quieren un coche eléctrico por el mero hecho de que no emiten ruido, el petardeo de los tubos de escape, el sonido de un motor V8 subiendo de revoluciones hasta las 7.500 rpm. Sin embargo este motivo de no pasarse a un eléctrico dejará de ser una excusa, ya que diversos desarrolladores se han encargado de preparar un kit de sonido que emula el sonido de un motor de combustión.