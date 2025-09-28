¿Inspiración, copia o LLM?

Estaba ojeando Xataka y he dado con este artículo

Los puertos USB-A no van a desaparecer así que por favor, señores fabricantes, dejen de eliminarlos de sus equipos

www.xataka.com/ordenadores/puertos-usb-a-no-van-a-desaparecer-asi-que-

El cual me recuerda sospechosamente a este otro que leí hace un par de semanas

USB-A isn’t going anywhere, so stop removing the port

www.pocket-lint.com/usb-a-isnt-going-anywhere/

En estos tiempos que corren es imposible saber que de original es un artículo. Tengo tres teorías:

1. LLM

Un redactor podría haber pedido al modelo algo como:

“Hazme un resumen/opinión sobre este artículo de Pocket-lint en español”.

El modelo produciría un borrador en castellano, quizá manteniendo la estructura y hasta el título. El periodista lo puliría mínimamente y lo publicaría en Xataka.

2. Copia manual

Adaptado al tono típico de Xataka manteniendo la critica original. El hecho de usar exactamente el mismo titulo me resulta poco plausible.

3. Pura coincidencia

Dificil de creer pero no imposible. Nadie conoce las leyes de la entropía.

En definitiva, puede que estemos ante una simple coincidencia, una traducción más o menos literal o el resultado de un LLM.

Lo cierto es que, como lectores, ya no tenemos herramientas claras para distinguir entre una inspiración legítima, una copia camuflada o un texto generado con ayuda de IA. Y quizá ese sea el verdadero debate: <b> en la era de los modelos de lenguaje, la frontera entre originalidad y réplica se vuelve cada vez más difusa </b>