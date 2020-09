La Inspeccción de trabajo de Sevilla es una vergüenza, es enemiga jurada de los trabajadores

El comportamiento de la Inspección de Trabajo de Sevilla hace mucho tiempo que es impresentable en lo que respecta a la realización de su cometido con referencia a AYESA AT.

La táctica de la Inspección de Trabajo de Sevilla con respecto de AYESA AT es: sacudirse las pulgas y demorar sus acciones al objeto de salvaguardar los intereses de la Dirección de AYESA AT, demostrando su carácter clasista.

El pasado día 14 de noviembre de 2019 , nuestra Sección Sindical cursó denuncia ante la Inspección de trabajo a AYESA AT por actuar fraudulentamente en materia de horas extraordinarias y de jornada vulnerando el Convenio Sectorial y el Estatuto de los Trabajadores, de tal manera que ante la Inspección de Trabajo demostramos con pruebas esta manera fraudulenta de actuar acreditando:

Que AYESA AT tiene una doble contabilidad de las horas realizadas por los trabajadores/as. El sistema que supuestamente contabiliza las horas realizadas, y que es el que la Empresa muestra ante la Inspección de Trabajo y los juicios, pero que no contabiliza las horas reales que realizan los trabajadores. Este sistema se compone del RODAS (que supuestamente registra las entradas y salidas de los trabajadores y que debiera ser el que realmente mostrase las horas de trabajo efectivo de cada trabajador) y la hoja de trabajo, en la que solo se permite registrar las horas teóricas, muy lejanas de las horas reales. Sin embargo, la contabilización de las horas reales los Jefes de Proyecto la hacen en una aplicación denominada INCURRIDOS. De todo esto entregamos pruebas a la Inspección de Trabajo. Asimismo acreditamos con casos concretos, con ejemplos, compañeros/as que durante los meses de 2019 mostraban unas horas realizadas en el sistema de contabilización A (Rodas/hoja de trabajo) que para nada coincidía con el sistema de contabilización de horas B (Incurridos). De hecho en el primer sistema aparecían las horas teóricas y, sin embargo, en el sistema de contabilización B aparecían la multitud de horas extras realizadas. Estamos hablando que compañeros/as, incluso con jornada reducida, tienen registradas en INCURRIDOS jornadas de trabajo de 15 y 16 horas diarias, vulnerándose claramente el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo. Lo expresado no sólo lo demostramos con documentación de dichos aplicativos, sino que también tiene su reflejo en los documentos de cotización ante la Seguridad Social, en los que se muestra que los compañeros/as cobran muy por encima de su salario como consecuencia del abono de horas extraordinarias camufladas. También demostramos que varios compañeros/as habían sobrepasado con holgura el tope de 80 horas extraordinarias anuales. vulnerándose tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Convenio en esta materia.

Reiteramos que en manos de la Inspección de Trabajo están las pruebas de estas vulneraciones porque nuestra Sección Sindical las hizo llegar junto con la denuncia. Pues bien, hace un par de semanas, o lo que es lo mismo, prácticamente 10 meses después de haber interpuesto CSC la denuncia, la Inspección de Trabajo de Sevilla nos remite un oficio donde falla en base a lo siguiente:

Es decir, como puedes ver, la Inspección de Trabajo, lejos de investigar los hechos denunciados por CSC que vulneran el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio del Sector y que nosotros le hemos proporcionado, lo que hace es asumir como verdad absoluta lo que le señala la Empresa y convertirse en un burócrata a su servicio que le hace el trabajo sucio a la Empresa y nos deriva a ir al Juzgado.

Supuestamente la Inspección de Trabajo es un organismo público cuya misión es la de ejercerla vigilancia del cumplimiento de las normas laborales o del orden social y exigir las responsabilidades pertinentes al infractor. Sin embargo, por lo que expresa el oficio realizado por la Inspección de Trabajo de Sevilla, lo que hace es dar veracidad a lo que la Empresa le aporta, que viola los derechos de los trabajadores, y negar nuestras pruebas que acreditan la vulneración de la legislación laboral por parte de AYESA AT, y sacudirse las pulgas enviándonos al juzgado no cumpliendo con su deber y su obligación. Por supuesto, nada de investigar, le pide información a la Empresa para sacarle las castañas del fuego, ese es el indigno papel que juega la Inspección de Trabajo de Sevilla. Una vergüenza que pagamos los trabajadores con nuestros impuestos pero que no nos sirve absolutamente para nada.

Hoy la Inspección de Trabajo de Sevilla es una gestoría más que tienen las Empresas para legalizar sus ilegalidades y que los trabajadores financiamos con nuestros impuestos. Hoy la Inspección de Trabajo de Sevilla es una soberana vergüenza.

Como puedes ver nadie vendrá de fuera a impartir justicia ni a solucionar nuestros problemas. El Estado es un instrumento que sirve a la patronal para someter a los trabajadores y, como puedes comprobar en la práctica, es un instrumento clasista al servicio de la clase dominante, de los empresarios. La única salida que tenemos los trabajadores es la de construir una organización fuerte y cohesionada, donde los trabajadores participen activamente, de tal modo que construyamos una fuerza que impida a la Empresa vulnerar nuestros derechos de manera independiente del Estado.

Es momento de construir una fuerza de los trabajadores para hacer efectivos los derechos y los intereses de los trabajadores. Los trabajadores debemos dar una respuesta, por ello, te hacemos un llamamiento a organizarte e incorporarte a las filas del sindicalismo de clase para podernos confrontar a la Dirección de la Empresa, que es la fórmula que la historia y experiencia de la lucha de los trabajadores certifica para que se nos respete y podamos conquistar derechos y dar pasos hacia adelante en condiciones de vida.

¡Fortalece el sindicalismo de clase, afíliate a la Coordinadora Sindical de Clase (CSC) y participa en la mejora de nuestras condiciones de vida!

¡FORTALECE LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES, AFÍLIATE A CSC!

¡NO a los abusos laborales!

¡NO a los retrocesos laborales!

¡NO a la represión sindical!

SECCIÓN SINDICAL DE C.S.C. EN AYESA AT