Ayer un amigo me hablaba de su trabajo, otra vez. Problemas, un ascenso, 'team leader'... Mierda de anglicismos y qué pesado con el monotema. Pero como siempre yo lo escuchaba simulando interés porque sé que es lo que necesita. Hasta que me habló de la falta de iniciativa de sus compañeros. Ahí lo tuve que parar y decirle que por ahí sí que no, que la única iniciativa que admito es la del D&D, pero que a mí nadie me habla de iniciativa en el ámbito empresarial. Odio esa palabra y todo lo que significa.

Iniciativa es trabajar más por el mismo sueldo.

Iniciativa es llegar antes de tu hora e irte más tarde.

Iniciativa es estar disponible 24/7 al móvil y correo.

Iniciativa es hacer lo que tus compañeros no harían, comprometiéndolos.

Iniciativa es no exigir las condiciones adecuadas y/o reducir las actuales.

Iniciativa es estar dispuesto a firmar ilegalidades.

Iniciativa es llevarte el trabajo a casa.

Iniciativa es arriesgar tu salud por la empresa.

El premio de la iniciativa de mi amigo es supervisar el trabajo de sus compañeros y más responsabilidad a cambio de una reducción del 10% en el objetivo de ventas. También tiene ansiedad y está cada día más gordo. Pero puede poner en linkedin que es team leader y que tiene iniciativa™, así que por alguna razón, está satisfecho. Así que después del sermón suelto un chascarrillo y le sonrío para relajar el ambiente y cambiar de tema. Él me devuelve la sonrisa y tras mirar, una vez más, el móvil como si fuera un TOC me dice: «Ya, si tienes razón, pero es que tengo a dos en el grupo que si no estoy encima de ellos...»