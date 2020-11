Los ingenieros de SpaceX Starlink responden preguntas en Reddit: Titulares (ENG)

Los ingenieros de SpaceX Starlink respondieron preguntas en un Reddit AMA (Ask Me Anything) el sábado , cubriendo temas como los límites de datos (que esperan nunca implementar), cuándo la beta pública se expandirá a más usuarios y cómo será el servicio de banda ancha satelital. expandirse y cambiar en el futuro. "Starlink es un sistema extremadamente flexible y mejorará con el tiempo a medida que hagamos el software más inteligente. La latencia, el ancho de banda y la confiabilidad se pueden mejorar significativamente",