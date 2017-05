Infografía: las cuentas de los chefs estrella prueban que (casi todos) pueden pagar a sus becarios  

Las cuentas de los grandes restaurantes demuestran que, al contrario de lo que han declarado, sí pueden contratar a sus becarios si se lo proponen. Las cuestiones económicas no convencen a los expertos en el sector para justificar la abundancia de 'stagiers'. “Así también tendría yo estrellas Michelin. Un restaurante no puede ser viable a costa de las condiciones de sus trabajadores. Y si no pueden permitirse tener gente en plantilla, que pongan un bar de tapas, pero no pueden suplir los derechos laborales con la fama de un sitio”