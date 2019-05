Influencer y política

La prensa y política alemana anda algo revolucionada en los últimos días. Todo por uno de esos influencer de YouTube. Uno de esos chavales que por lo visto influencia mucho pero que servidor no conoce hasta que pasa algo.

Se trata de un chaval de 26 años con pelo azul. Es conocido como Rezo y realiza vídeos con títulos "Los piropos más estúpidos" o "Cómo poner fotos de parejitas en Instagram". La relevancia política en sus vídeos es cero. Pero el 18 de mayo colgó un nuevo vídeo titulado La destrucción del CDU donde con cara seria se pone a hablar de... ¡política! El vídeo alcanzó rápidamente las 3,5 millones... esto 7 millones... en fin, muchos millones de visualizaciones.

El contenido del vídeo es una durísima crítica al partido alemán CDU, y por extensión al CSU, SPD y AfD. Los acusa de haber fracasado. Del miserable reparto de la riqueza. De que no hay igualdad de condiciones para todos. De que mienten y mienten, y no paran de mentir. De que no hacen nada por el cambio climático. Acusa a Merkel de su actuación en la guerra de Irak, etc.

La resonancia fue tan grande que obligó a algunos políticos a pronunciarse. El secretario general del CDU Paul Ziemiak calificó el vídeo de peligroso. Peter Tauber, ex-secretario del mismo partido, acusaba al joven de no estar informado.

Pero hay algo más. Algo se ha movido en estos influencer, y el 24 de mayo 90 Youtubers se han unido a la protesta de Rezo en una carta abierta, es decir, en un nuevo vídeo apoyando al chaval del pelo azul. 30 de ellos hablan ante la cámara, los demás son nombrados.

El punto que más preocupa a estos jóvenes es el cambio climático, y de ahí que haya un apoyo velado o más o menos directo al partido Die Grünen (Los Verdes).

El vídeo original y el apoyo posterior de otros Youtubers está levantando suspicacias. ¿Ha sido todo espontáneo? No parece convincente que un joven, que nunca se había puesto a hablar de política lo haga una buena mañana de un sábado, con datos y por amor al arte. Y que otros influencer le apoyen así, sin más. Se sospecha de que hay profesionales de la publicidad on-line implicados (Stroer-Gruppe), y que han recibido algún tipo de financiación. Las duras críticas a los partidos CDU/CSU y SPD, y la llamada a hacer algo por el cambio climático, apunta a Los Verdes.

Dos vídeos, o ¿quizá un nuevo movimiento?, han revuelto la prensa y la escena política alemana antes de las elecciones europeas. Cuando menos atípico.