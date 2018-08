¿Por qué inflamable significa flamable?

Antes que nada, aunque en español se entiende perfectamente el error del Dr. Nick, la palabra "flamable" no existe en nuestro idioma, por lo que no hay duda del significado de "inflamable". Sin embargo, en inglés existen ambas (flammable e inflammable) con el mismo significado. Inflammable llegó al inglés en 1605. Provenía del latín inflammare, que combinaba flammare ("prender fuego") y el prefijo in- ("causar"). Por lo tanto, para empezar, este prefijo no siempre es negativo.