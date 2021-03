Me infiltro en la masterclass del tío de los anuncios de trading Josef Ajram  

Me he infiltrado en la "masterclass" de trading de Josef Ajram. Esta masterclass ha resultado ser (como siempre) una fase de un embudo de ventas. Este vídeo no va de trading, ni tan si quiera del bueno de Josef; este vídeo va sobre cursos online, sobre cómo nos los venden y sobre la epidemia en que se está convirtiendo esto. Creo que todos merecemos saber cómo funciona este tema para que juguemos en igualdad de condiciones.