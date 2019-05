La industria del spoiler. Un daño calculado

No seamos ingenuos: el spoiler no es sólo un acto de vandalismo ni una cuestión de mala educación. Se trata de una verdadera industria, pero nunca me había imaginado que estuviese montada como tal hasta una charla con un importante gerente de medios que tuve este fin de semana. Es un acto calculado, con sus tiempos, sus medios y su intencionalidad.

A las viejas presiones de "cómpralo ya", "se está agotando", "nos lo quitan de las manos" y "¿vas a ser tú el último?" se ha añadido un nuevo mecanismo de marketing: la amenaza de echarte el disfrute a perder si no lo compras al principio, al mayor precio, y cuando es una novedad. Puedes consumir este libro, esta película o esta serie dentro de tres meses, amigo, y a mitad de precio, pero para entonces ya te lo habremos destrozado. Elige: si te apetece, págalo ahora. Y si no, lee el señor de los anillos, que ya sabemos todos cómo acaba.

¿Y sabéis dónde lo he visto con mayor frecuencia, y dónde se está poniendo mayor énfasis? En los productos culturales infantiles. Os cuento un ejemplo vivido en carne propia, que fue el que me hizo pensar en esto y preguntar a un par de personas que conozco.

Cuando salió la película de Marvel, teníamos planes familiares. Para mis hijos fue una tragedia, porque si no la veían el fin de semana del estreno, en todas partes les hablarían de qué personajes morían, cuales no y cómo acabaría la peli. Sus compañeros, las webs que visitan, todo en suma, se aliaría para dejarlos fuera y quitarles cualquier oportunidad de ver la película más adelante.

Y luego me entero de que no es casual. Se está promoviendo: acelera el consumo y aumenta los beneficios. Duplica y hasta triplica el margen de ganacia de la industria del entretenimiento. Genera suscripciones a los canales de pago. Marca con un estigma de pringado al que no quiere o no puede estar en la primera oleada de consumidores. Divide le mundo social entre los que están en primera fila y los puñeteros segundones que se comen las sobras. Todo son ventajas para los "cool" y humillaciones para los rezagados. Puro bullying hecho estrategia de mercado.

Y encima sirve para luchar contra la piratería, me dicen. Porque puedes verlo gratis, pero cuando ya te lo hayan reventado.

Hay que joderse con los caminos que estamos recorriendo...