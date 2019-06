Mientras estaba declarando Luis Bárcenas sobre la destrucción de los discos en la sede del Partido Popular, un periodista acreditado de OK Diario decidió grabar la declaración del ex tesorero, algo que está terminantemente prohibido mientras se desarrolla un juicio. Así se lo ha hecho saber el magistrado que lleva el caso Eduardo Muñoz Baena, retirando la acreditación a OK Diario para lo que queda de juicio.