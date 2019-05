No hay duda de que una relación de pareja sin sexo es una relación que no puede funcionar, y es falso que el sexo decae con el paso del tiempo. El sexo está presente mientras la pareja lo mantenga, aunque pasen todos los años que tengan que pasar. No hay mejor aliado en una relación de pareja que una vida sexual gratificante, esta es la que mantiene la atracción, la conexión y, sobre todo, la complicidad en la convivencia.