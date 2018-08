La imagen del drama migratorio frente a la ola de calor: buscan cobijo en la sombra para evitar las altas temperaturas

Así lo muestra esta imagen: un grupo de personas que arribó desde un barco de Salvamento Marítimo acabó cobijado bajo la sombra de la unidad de laSexta, Los migrantes denuncian sentirse desamparados: "Éramos demasiados. No tenían provisiones para nosotros" El periplo de las personas que llegan en patera a las costas españolas no termina tras ser rescatados. Muchos migrantes son derivados en autobuses a otros puntos de la península. Denuncian que cuando llegan a otras ciudades se sienten desamparados: la ayuda institucional no lo cubre todo.