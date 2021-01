'Ilustres Ignorantes', el programa que no parece un programa

Que no parezca un programa es el gran logro de este show que se estrenó en Canal Plus en 2008 y sigue siendo una de las ofertas estelares de Movistar Plus y su canal premium #0 . Porque detrás de 'Ilustres Ignorantes' hay tejido un buen formato de televisión con una estructura armada clara para que, después, fluya la espontaneidad de la confianza con un orden y concierto. Mientras la mayor parte de los espacios de televisión diarios se transforman en una tertulia inmensa e intercambiable, 'Ilustres Ignorantes' es otra tertulia que no lo es.