Iker Pou encadena "Artaburu" realizando su máximo nivel en escalada deportiva a los 41 años  

Iker Pou ha encadenado en Margalef "Artaburu", la ruta más dura que ha encadenado hasta el momento. Prefiere no graduarla: "A mi la vía me ha costado mucho; infinitamente más que mis 9a+ anteriores, pero no tengo referencia con vías que estén por encima de este grado, con lo que prefiero que sea el consenso de las repeticiones futuras las que le acaben de fijar un grado concreto".