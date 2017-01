Ideas sobre un nuevo lenguaje de programación para juegos - Jonathan Blow [ENG]

Primer vídeo en el que Blow (creador de Braid y The Witness) explica por qué es necesario un nuevo lenguaje de programación para juegos, ya que ninguno le aporta rendimiento sin añadir demasiada fricción o sobrecomplejidad. Empieza diciendo por qué Go, D o Rust tienen cosas positivas pero siguen sin ser óptimas y el resto del vídeo trata de definir su lenguaje basándose en aspectos negativos que tiene C++. [Fuente: blog.adrianistan.eu/2017/01/08/nuevo-lenguaje-programacion-juegos/